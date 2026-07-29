به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، به‌ویژه شهدایی که در جریان ارائه خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به شهادت رسیدند، اظهار کرد: اربعین حسینی یک حرکت بزرگ مردمی است و حضور مردم در این حماسه، جلوه‌ای از ایثار، فداکاری و نصرت الهی را به نمایش می‌گذارد.

سلیمانی افزود: مردم شریف ایران اسلامی و مسلمانانی که از سراسر جهان در ایام اربعین در عتبات عالیات حضور پیدا می‌کنند، در حقیقت با حضور خود در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و تبیین واقعه عاشورا و مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و اصحاب ایشان گام برمی‌دارند و این حرکت می‌تواند بستری برای تبیین مظلومیت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت نیز باشد.

وی با اشاره به رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گفت: امسال تلاش شد با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و مردمی، برنامه‌های اربعین در سه محور اصلی دنبال شود؛ بخشی از برنامه‌ها برای جاماندگان و زائرانی که امکان حضور در عتبات عالیات را ندارند، در داخل کشور و استان‌های مختلف پیش‌بینی شده و بخش دیگر نیز در مرز‌های ورودی به عراق و مسیر حرکت زائران برنامه‌ریزی شده است.

یعقوب سلیمانی ادامه داد: در مرز‌های شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین، برنامه‌های مختلفی با مشارکت و محوریت تشکل‌های مردمی فعال در بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش‌بینی شده است. همچنین امسال برای نخستین‌بار با توجه به حضور زائران غیرایرانی که از مرز میرجاوه وارد کشور می‌شوند، موکبی با حمایت مردمی در این مرز برپا شده تا از این زائران که با عشق و ارادت به زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) می‌آیند، استقبال و پذیرایی شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه رویکرد اصلی مواکب بنیاد شهید، فرهنگی و محتوایی است، تصریح کرد: در کنار ارائه خدمات رفاهی در حد امکان، محور اصلی فعالیت مواکب، تبیین گفتمان شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت و روایتگری است.

وی افزود: امسال مدیریت و اداره مواکب ورودی کشور عراق با مشارکت تشکل‌های مردمی فعال در بنیاد شهید دنبال شده و پیش از آغاز فعالیت‌ها، جلسات هماهنگی و برنامه‌ریزی با این تشکل‌ها برگزار شده است. در مرز خسروی نیز تعدادی از تشکل‌های فعال در حوزه فرهنگی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه مستقر شده‌اند و فعالیت خود را با برند (نشان) «سلام شهید» دنبال می‌کنند.

یعقوب سلیمانی با اشاره به ظرفیت گسترده طرح «سلام شهید» در کشور گفت: این طرح در قریب به ۷۰ پردیس و مجموعه فرهنگی در سراسر کشور دنبال می‌شود و تلاش شده است با استمرار این حرکت در مرز‌ها و مسیر اربعین، از ظرفیت تشکل‌های مردمی استفاده و تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف برای اثرگذاری بیشتر برنامه‌های فرهنگی تقویت شود.

وی روایتگری را یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم بنیاد شهید در ایام اربعین عنوان کرد و گفت: بنیاد شهید از سال‌های گذشته ظرفیت قابل توجهی در حوزه روایتگری ایجاد کرده و بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ راوی در این مجموعه فعالیت دارند که در مناسبت‌های مختلف، به‌ویژه در ایام اربعین، به روایتگری می‌پردازند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حضور جانبازان و راویان دفاع مقدس در مواکب و مسیر اربعین، فرصتی ارزشمند برای تبیین پیوند میان فرهنگ عاشورا، دفاع مقدس و جبهه مقاومت است. ارزش‌هایی همچون ایثار، شهادت، ازخودگذشتگی، ولایت‌مداری، استکبارستیزی، وحدت و همدلی که در واقعه عاشورا تجلی یافت، در دفاع مقدس و انقلاب اسلامی نیز استمرار پیدا کرده است.

سلیمانی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت روایتگران دفاع مقدس گفت: روایتگران می‌توانند با تبیین این پیوند تاریخی و فرهنگی، در تقویت وحدت، امیدآفرینی و مقابله با جنگ شناختی و تبلیغاتی دشمن نقش مؤثری ایفا کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند از همه ظرفیت‌های خود برای ایجاد یأس و تفرقه در جامعه استفاده کنند.