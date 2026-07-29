به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه گفت: تحریم‌های بی حد و اندازه‌ای علیه روسیه اعمال شده است؛ هیچ کشوری در طول تاریخ چنین چیزی را به خود ندیده است.

معاون شورای امنیت روسیه ادامه داد: دشمنان همیشه سعی در بی‌ثبات کردن اوضاع روسیه داشته‌اند؛ این واقعیت که نمی‌توان روسیه را تابع خود کرد برایشان مطلوب نیست. حدود ۳۰ هزار تحریم علیه روسیه اعمال شده است و از هر گوشه و کناری علیه روسیه فشار اعمال می‌شود.

دیمیتری مدودف سپس افزود: غرب فکر می‌کرد می‌تواند روسیه را مطیع اراده خود کند، اما موفق نشد. تاب‌آوری و استقامت روسیه اکنون از جمله از نظر اقتصادی در معرض آزمون قرار دارد. غرب از اوکراین به عنوان ابزاری برای نابودی روسیه استفاده می‌کند و این موضوع را پنهان هم نمی‌کند. حفظ روسیه تنها با پیروزی در عملیات نظامی ویژه امکان‌پذیر است.