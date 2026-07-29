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نماینده ولیفقیه در خوزستان ، صبر و استقامت خانوادههای شهدا را پشتوانه تداوم انقلاب اسلامی و الگویی ماندگار برای آزادگان جهان دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، آیین تجلیل از خانوادههای شهدای میناب همزمان با حضور آنان در مرز شلمچه برای زیارت اربعین، با حضور نماینده ولیفقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز برگزار شد.
آیتالله سیدعبدالنبی موسویفرد در این آیین، با تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای شهدا، آنان را یادآور صبر خاندان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) دانست و گفت: خانوادههای شهدا با تحمل سختیها، راه عزت و سربلندی اسلام را ادامه دادهاند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ایمان و حضور مردم استوار است، افزود: همانگونه که نهضت عاشورا به الگویی جاودانه برای آزادگان جهان تبدیل شد، فرهنگ ایثار و شهادت نیز امروز الهامبخش ملتهای آزاده است.
نماینده ولیفقیه در خوزستان اخلاص حضرت سیدالشهدا(ع) و یارانش را عامل ماندگاری قیام عاشورا عنوان کرد و گفت: پیوند عمیق این نهضت با دلهای مردم، پیام کربلا را در طول تاریخ زنده نگه داشته است.
آیتالله موسویفرد با اشاره به رشادتهای ملت ایران و تقدیم شهدای فراوان در راه دفاع از اسلام و انقلاب، تصریح کرد: خانوادههای شهدا با صبر، ایمان و استقامت خود، انقلاب اسلامی را آبیاری کردهاند و این روحیه ایثار و پایداری، سرمایهای ارزشمند برای عزت و اقتدار کشور است.