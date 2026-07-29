به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظّم کل قوا، به همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی و حجت‌الاسلام و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاه‌ها، با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مقام این شهید والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.