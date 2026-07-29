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دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظّم کل قوا با خانواده سرلشکر شهید حاجیزاده دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظّم کل قوا، به همراه اعضای دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی و حجتالاسلام و المسلمین رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری در دانشگاهها، با حضور در منزل سردار سرلشکر شهید حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به مقام این شهید والامقام و خانواده معزز ایشان ادای احترام کردند.