وزارت بهداشت نوار غزه در تازه‌ترین گزارش آماری خود، شمار شهدای فلسطینی در نوار غزه را ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر اعلام کرد.

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت نوار غزه امروز در تازه‌ترین گزارش آماری روزانه خود درباره شمار شهدا و مجروحان ناشی از تجاوزات رژیم صهیونیستی به این باریکه، ارقام جدیدی را اعلام کرد.

طبق بیانیه این وزارتخانه، طی ۲۴ ساعت گذشته، مجموعا دو شهید و ۲۹ نفر زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شده‌اند.

همچنان پیکر شماری از شهدا در زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و تیم‌های امداد و دفاع مدنی تا این لحظه قادر به دسترسی به آنها نیستند.

از زمان آتش‌بس در تاریخ ۱۱ اکتبر، تعداد کل شهدا به یک هزار و ۲۰۹ نفر، تعداد کل مجروحان به سه هزار و۹۴۳ نفر و تعداد کل اجساد از زیر آوار بیرون کشیده شده به ۸۰۳ مورد رسیده است.

از طرفی، آمار تجمیعی از آغاز تجاوزات در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که شمار کل شهدا ۷۳ هزار و ۳۳۵ نفر و شمار کل مجروحان ۱۷۴هزار و ۵۲ نفر است.