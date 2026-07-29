سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به واشنگتن همزمان با موجی گسترده از خشم و انتقادات کاربران بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شده است؛ حضور آزادانه او در خاک آمریکا، در حالی صورت می‌گیرد که وی با اتهامات جدی جنایات جنگی و حکم بازداشت از سوی نهاد‌های حقوقی بین‌المللی رو‌به‌رو است.

واکنش‌های تند جهانی به سفر نتانیاهو به واشنگتن ؛ بی‌اعتنایی آمریکا به عدالت بین‌المللی

واکنش‌های تند جهانی به سفر نتانیاهو به واشنگتن ؛ بی‌اعتنایی آمریکا به عدالت بین‌المللی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، به واشنگتن همزمان با موجی گسترده از خشم و انتقادات کاربران بین‌المللی در شبکه‌های اجتماعی رو‌به‌رو شده است. حضور آزادانه او در خاک آمریکا، در حالی صورت می‌گیرد که وی با اتهامات جدی جنایات جنگی و حکم بازداشت از سوی نهاد‌های حقوقی بین‌المللی رو‌به‌رو است؛ موضوعی که کاربران را به نقد شدید رویکرد دولت آمریکا و نادیده گرفتن مراجع بین‌المللی واداشته است.

این سفر هشتمین حضور نتانیاهو در آمریکا از زمان آغاز دوره جدید ریاست‌جمهوری ترامپ محسوب می‌شود و نخستین سفر او پس از پایان تنش‌های نظامی اخیر در منطقه است،

کاربران با انتشار هزاران پیام، حضور بدون محدودیت او را نشانه‌ای از فروپاشی نظم حقوقی جهانی دانسته‌اند.

بخش بزرگی از واکنش‌ها بر این محور استوار است که دولت آمریکا با استقبال رسمی از شخصی که اتهام جنایت جنگی دارد، عملاً اعتبار دیوان کیفری بین‌المللی را زیر سوال برده است. کاربران با ادبیاتی تند، مدعی شدند که این سفر تنها یک ملاقات دیپلماتیک نیست، بلکه ابزاری برای هدایت سیاست‌های داخلی آمریکا توسط رژیم اسرائیل است.

برخی کاربران با اشاره به مقامات ارشد دولت آمریکا، آنها را در جایگاه «دریافت‌کنندگان دستور» از سوی نتانیاهو توصیف کردند و مدعی شدند که سیاست‌های واشنگتن به شدت تحت تأثیر تصمیمات تل‌آویو قرار دارد.

در بررسی پیام‌های منتشر شده در پلتفرم‌های مختلف، می‌توان انتقادات را در چند دسته اصلی طبقه‌بندی کرد:

در حوزه حقوق بین‌الملل: «اینکه فردی با حکم بازداشت جنایات جنگی، به‌جای دستبند با استقبال رسمی مواجه می‌شود، نشان می‌دهد در جهانی که قدرت تعیین‌کننده است، قانون جایگاهی ندارد.»

در حوزه سیاست داخلی آمریکا: «آیا ترامپ می‌تواند با رئیس کارکنان خود (نتانیاهو) مخالفت کند؟»، «شرم‌آور است که آمریکا با یک جنایتکار جنگی مانند یک رئیس رفتار می‌کند.»

در حوزه حاکمیت و قدرت: «همه می‌دانند اسرائیل رئیس آمریکا است»، «ارتش اسرائیل و آمریکا عملاً ادغام شده‌اند و نتانیاهو حالا رئیس شده است.»

در حوزه اخلاقی و انسانی: «او یک جنایتکار جنگی است و جای او در زندان است»، «چگونه این فرد شرور می‌تواند در دولت ما آزادانه حکومت کند؟»

این موج از انتقادات نشان‌دهنده شکاف عمیق میان رویکرد دیپلماتیک واشنگتن و افکار عمومی جهانی در مواجهه با پرونده‌های حقوقی مربوط به درگیری‌های اخیر در منطقه است.