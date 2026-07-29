در ادامه رویکرد خصمانه واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا با اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها، هشت نفتکش و ۱۰ نهاد مرتبط با ایران را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد؛ اقدامی که با ادعای مقابله با درآمد‌های دریایی ایران و فعالیت‌های مرتبط با تنگه هرمز انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه‌ای عنوان کرد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه اقدامات بیشتری را علیه تلاش‌های ایران برای کسب درآمد از تنگه هرمز و تقویت اقتصادش انجام می‌دهد.

این بیانیه مدعی است که دو شرکت کشتی‌های تجاری را مجبور به خرید «بیمه» دریایی اجباری برای عبور از تنگه هرمز کردند که تحریم‌هایی علیه آنها اعمال شد.

ایران و آمریکا پس از چند دور مذاکره غیرمستقیم، به یک یادداشت تفاهم برای کاهش تنش و پیشبرد مسیر دیپلماسی دست یافتند، اما این تفاهم هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسید. دلیل اصلی شکست این روند، کارشکنی‌های واشنگتن، خودداری از اجرای تعهدات و اتخاذ رویکردی متناقض میان مذاکره و فشار بوده است.

آمریکا با تداوم تحریم‌ها، تهدید‌های نظامی و اقدامات تحریک‌آمیز، به دیپلماسی خیانت کرد و مانع از عملیاتی شدن توافقات شد. این موضوع اعتماد به پایبندی آمریکا به تعهداتش را بیش از پیش تضعیف کرده و روند مذاکرات را با بن‌بست مواجه ساخته است.