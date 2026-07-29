به‌منظور تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی و پیش‌بینی نیاز‌های سوخت در محور‌های منتهی به مرز چذابه، دو دستگاه خودروی سوخت‌رسان سیار در مسیر‌های مواصلاتی این مرز مستقر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، پرویز ایدون، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز در این خصوص گفت: این واحدهای سیار که با عنوان خودروهای P2 شناخته می‌شوند، هر کدام دارای مخزنی با ظرفیت هزار لیتر هستند تا بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن، نیاز سوخت خودروهای زائران را تأمین کنند.

وی افزود: هدف از استقرار این خودروهای سوخت‌رسان امدادرسانی به زائرانی است که در طول مسیر با کمبود سوخت مواجه شده‌اند، به‌گونه‌ای که هر خودرو در نقاط راهبردی مسیر حضور داشته و زائران بدون نیاز به تغییر مسیر سوخت مورد نیاز خودروی خود را از این طریق تأمین کند.

ایدون اظهار داشت: این طرح بخشی از برنامه‌های عملیاتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اهواز برای مدیریت بهینه توزیع سوخت و بهبود زیرساخت‌های پشتیبانی در ایام تردد زائران در مسیر مرز چذابه است.