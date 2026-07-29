با حرکت گسترده زائران از مرز مهران به سوی نجف اشرف، مسیر اربعین به تابلویی از وحدت امت اسلامی و تجلی پیوند میان ایثار و اقتدار تبدیل شده است





از دروازه‌های مهران تا میعادگاه نجف، جاده‌ها دیگر تنها مسیر‌های خاکی و آسفالت نیستند؛ اینجا جاده‌ای است که با قدم‌های عاشق، از خون شهدا جان گرفته است. با عبور از مرز مهران، گویی وارد دنیایی می‌شویم که در آن زمان ایستاده و تنها «عشق» است که حرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، با آغاز حرکت گسترده زائران اربعین از مرز مهران به سمت نجف اشرف، مسیر پیاده‌روی شاهد تجلی بی‌نظیر همدلی میان ملت‌ها و نمایش وحدت امت اسلامی است. در این مسیر پرشور، هم ایستادگی زائران و هم خدمات بی‌دریغ موکب‌داران، تصویری از پیوند عمیقِ ایثار و اقتدار را در برابر دیدگان جهانیان ترسیم می‌کند.از دروازه‌های مهران تا میعادگاه نجف، جاده‌ها دیگر تنها مسیر‌های خاکی و آسفالت نیستند؛ اینجا جاده‌ای است که با قدم‌های عاشق، از خون شهدا جان گرفته است. با عبور از مرز مهران، گویی وارد دنیایی می‌شویم که در آن زمان ایستاده و تنها «عشق» است که حرکت می‌کند.

در میان این سیل عظیم، پدیده‌ای فراتر از یک پیاده‌روی ساده دیده می‌شود. در چهره‌های پینه‌بسته و خسته زائران، نوری از امید و استواری می‌درخشد. این همان «پیمان دوباره با راه عاشورا» است؛ پیمانی که هر قدم در این مسیر، تجدید میثاق با آرمان‌های حق و باطل است.

اما در میان این مسیر، سناریویی متفاوت از همدلی جاری است. در میانه راه، در خاک عراق، آنچه چشم‌ها می‌بیند، فراتر از پذیرایی است؛ اینجا «عشق» در قالب خدمت ظاهر شده است. عراقی‌هایی که با لبخندی بر لب و با تمام توان، پذیرای زائران می‌شوند. آنها با ارائه هر وعده غذا و هر قطره آب، گویی می‌خواهند بگویند: «ما هم در این راه، هم‌سنگ و هم‌مسیر شما هستیم.» این همدلی میان دو ملت، زیباترین تصویر از پیوند وحدت در مسیر کربلا است.

این پیاده‌روی، تنها یک تجمع مذهبی نیست؛ این یک «همایش جهانی برای نمایش قدرت» است. قدرتی که نه در سلاح‌ها، بلکه در عظمتِ جمعیتی نهفته است که بدون هیچ چشم‌داشتی، برای یک هدف واحد حرکت می‌کنند. این جمعیت، پیامی است به تمام جهان: که راه عاشورا، راهی است که هرگز به بن‌بست نمی‌رسد.