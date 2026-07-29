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ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: همه زائران ایرانی در سلامت کامل هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در اطلاعیه شماره ۱۰ ستاد مرکزی اربعین آمده است: ستاد مرکزی اربعین حسینی ضمن محکومیت شدید حملات متجاوزانه، جنایتکارانه و ددمنشانه آمریکا به کشور دوست و برادر عراق، اعلام میدارد که این اقدام خصمانه، بار دیگر چهره واقعی دشمنان ملتهای مسلمان و کینه آنان نسبت به شعائر عظیم اسلامی را آشکار ساخت. بیتردید، چنین اقدامات ناجوانمردانهای نه تنها خللی در اراده عاشقان حسینی ایجاد نخواهد کرد.بلکه بر عزم و اراده ملت مؤمن برای حضور پرشورتر خواهد افزود.
بدینوسیله به اطلاع عموم میرساند: بحمدالله همه زائران ایرانی در سلامت کامل به سر میبرند و هیچگونه آسیبی به ایشان وارد نشده است؛ همچنین تمامی مرزهای خروجی کشور باز بوده و روند اعزام زائران به عراق با تمام ظرفیت، بهصورت منظم، روان و بدون وقفه در حال انجام است.
خدمات پشتیبانی، تمهیدات اجرایی و روند خدمت رسانی در مرزها و مسیرهای منتهی به عتبات عالیات با قدرت و آمادگی کامل استمرار داشته و هیچگونه اختلالی در برنامههای تردد و اعزام زائران ایجاد نشده است.
در پایان از کلیه زائران عزیز درخواست میشود مطابق برنامهرریزیهای انجامرشده سفر معنوی خود را دنبال کنند.
ستاد مرکزی اربعین با همکاری همه دستگاههای مسئول، با تمام توان در میدان خدمت حاضر است و برای تأمین کامل امنیت، آرامش و تسهیل تردد زائران، خدمت رسانی را با جدیت ادامه خواهد داد.