سالاری: تامین اجتماعی درصدد خدمت رسانی مطلوب به بیمه شدگان است
مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت:این سازمان با وجود مشکلات اقتصادی برای خدمت رسانی مستمر به بیمه شدگان پای کار بوده است که این مهم در جنگ اخیر نمود داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مصطفی سالاری در جلسه شورای اداری تامین اجتماعی استان با تحلیل وضعیت کلان سازمان با بیان اینکه کشور در شرایط فشار اقتصادی شدید قرار دارد، افزود: آثار جنگ بر کاهش تعداد شاغلین و وصول حق بیمه مشهود است.
وی تاکید کرد: با وجود این کسری، امکان کاهش خدمات یا تعدیل حقوقها وجود ندارد، زیرا جامعه هدف (بازنشستگان و بیمهشدگان) در شرایط تورمی، توان تحمل کاهش خدمات را ندارند.
سالاری با بیان اینکه تداوم توسعه در شرایط بحرانی اهمیت ویژهای دارد، ادامه داد: سازمان همزمان در حال اجرای پروژههای بزرگی نظیر «بیمه متمرکز»، «نظام مالی تعهدی»، «توسعه خدمات غیرحضوری»، «نسخه الکترونیک» و «پرونده سلامت الکترونیک» است.
وی اظهار داشت: هر چند این تغییرات باعث ایجاد نارساییها و افزایش فشار کاری بر کارکنان میشود، اما طی این مسیر برای رسیدن به یک سازمان چابک و مدرن اجتنابناپذیر است.
سالاری با اشاره به عملکرد کارکنان در شرایط بحرانی جنگ اخیر، افزود: این نیروها با وجود فشارهای روانی و کاری، تعهد خود را حفظ کردهاند.
مدیر کل تامین اجتماعی استان زنجان هم در این جلسه به ادغام شعب و تحول سازمانی اشاره کرد و گفت: در راستای سیاستهای کلان سازمان برای دولت وفاق و تحول سازمانی، شعبه دو زنجان در شعبه یک ادغام شده است.
محمدرضا اسکندری افزود: کاهش موازیکاری، افزایش انسجام، تمرکز خدمات و ارتقای بهرهوری از جمله مزایای این کار است.