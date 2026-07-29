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براساس اعلام گمرک ایران : خودروهای وارداتی فاقد شناسه عینی TSC شامل خودروهای امداد و نجات، خودروهای برقی و هیبریدی، موتورسیکلت، دوچرخه و ماشینآلات راهسازی با رعایت مقررات و اخذ تعهد از صاحب کالا قابل ترخیص خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گمرک ایران، در این بخشنامه که با استناد به تبصره (۲) ماده (۶) قانون خودرو و اصلاحات بعدی صادر شده، آمده است ارزش انواع وسایل نقلیه موتوری وارداتی بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری گمرک، مبنای محاسبه حقوق ورودی و سایر وجوه قانونی خواهد بود.
بر اساس این دستورالعمل، ارزش خودروهای سواری، خودروهای امدادی و نجات، خودروهای آتشنشانی، خودروهای حمل زباله، وسایل نقلیه ویژه و همچنین ماشینآلات راهسازی و معدنی فاقد شناسه TSC، پس از بررسی و تأیید مراجع ذیربط تعیین خواهد شد.
گمرک همچنین تأکید کرده است مدیران گمرکات اجرایی موظفاند پیش از ثبت اظهارنامه، از درج صحیح و کامل مشخصات فنی خودرو، ماشینآلات و تجهیزات اطمینان حاصل کنند تا فرآیند تعیین ارزش با دقت انجام شود.
مطابق این دستورالعمل، در صورت وجود هرگونه اختلاف نظر درباره ارزش کالا پس از ترخیص، موضوع برای بررسی و تصمیمگیری به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران ارجاع خواهد شد.
این دستورالعمل از تاریخ صدور، به مدت سه ماه معتبر بوده و در تمامی گمرکات اجرایی کشور لازمالاجرا است