به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۱ کیلوگرم، اسماعیل ظاهردوست در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۴ از سد لوکا زلیچ از صربستان گذشت. وی در دور دوم دیمیتریوس ساراپیس از یونان را با نتیجه ۱۱ بر ۱ مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه یافت. ظاهردوست در این مرحله کودیرجون فوزیلوف از ازبکستان را با نتیجه ۱۳ بر ۴ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید. وی در این دیدار با نتیجه ۱۰ بر ۱ مغلوب آسلان دزویف از روسیه شد و راهی دیدار رده بندی شد. ظاهردوست در این دیدار مقابل تولیوگالی از قزاقستان با نتیجه ۱۱ بر ۳ شکست خورد و پنجم شد.