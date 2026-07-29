مسئولان و متولیان حوزه برق و آب، برای ارائه راهکار‌های کاهش خسارت به کشاورزان پای دغدغه‌های کشاورزان نشستند.

به گزاش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئولان و متولیان حوزه برق و آب، برای ارائه راهکار‌های کاهش خسارت به کشاورزان پای دغدغه‌های کشاورزان نشستند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از اجرای همزمان برنامه مدیریت بار چاه‌های کشاورزی در سراسر کشور خبر داد و گفت: کشاورزان با احداث نیروگاه خورشیدی می‌توانند از این برنامه معاف شده و از مزایای اقتصادی فروش برق برخوردار شوند.حجتی مقدم افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برنامه مدیریت بار چاه‌های کشاورزی در سراسر کشور در حال اجراست. در این طرح، کشاورزان می‌توانند با احداث نیروگاه خورشیدی به میزان ۸۰ درصد توان مصرفی چاه خود، در بازه چهارماهه خرداد تا شهریور از محدودیت‌های مدیریت بار معاف شوند.

وی افزود: همچنین در هشت ماه باقی‌مانده سال، امکان فروش برق تولیدی با نرخ تضمینی برای کشاورزان فراهم است که این موضوع می‌تواند درآمدی پایدار و مزایای اقتصادی قابل توجهی برای آنان به همراه داشته باشد.سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد گفت: کشاورزان هرچه سریع‌تر برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند تا در صورت اقدام به‌موقع، علاوه بر رفع مشکلات احتمالی ناشی از محدودیت برق، در سال‌های آینده نیز از برنامه‌های مدیریت بار معاف خواهند شد.

حجتی مقدم افزود: از مجموع بیش از ۲۱۰۰ حلقه چاه کشاورزی، تاکنون تنها بیش از ۱۵۰ حلقه به نیروگاه خورشیدی مجهز شده و از برنامه مدیریت بار معاف هستند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: اجرای این طرح علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، فرصت مناسبی برای افزایش درآمد کشاورزان فراهم می‌کند.