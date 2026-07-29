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سایپا همچنین از متقاضیان خواسته است برای تسهیل فرآیند ثبت‌نام، پیش از آغاز فروش، اطلاعات شخصی خود را در سامانه فروش اینترنتی تکمیل یا به‌روزرسانی و کد کاربری و رمز عبور دریافت کنند.