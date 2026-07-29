پیشفروش چانگان وارداتی با قیمت قطعی از ۱۱ مرداد
گروه خودروسازی سایپا از آغاز پیشفروش خودروی وارداتی چانگان CS ۵۵ پلاس با قیمت قطعی از ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ بر اساس اطلاعیه سایپا، پیشفروش خودروی وارداتی چانگان CS۵۵ پلاس با قیمت قطعی ۵ میلیارد و ۶۲۱ میلیون تومان از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ آغاز میشود.
متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی این شرکت به نشانی saipa.iranecar.com
، به ثبتنام و خرید خودرو تا زمان تکمیل ظرفیت اقدام کنند.
سایپا همچنین از متقاضیان خواسته است برای تسهیل فرآیند ثبتنام، پیش از آغاز فروش، اطلاعات شخصی خود را در سامانه فروش اینترنتی تکمیل یا بهروزرسانی و کد کاربری و رمز عبور دریافت کنند.برای مطالعه بخشنامه کلیک کنید