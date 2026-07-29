جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در گرگان هشدار داد: قاچاق، حمل، ساخت و نگهداری سلاح غیرمجاز جُرم است و براساس قانون به شدت با مجرمان مقابله و برخورد خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سردار قاسم رضایی گفت: آنچه امنیت مردم را خدشه دار کند، خط قرمز ما و وجود سلاح غیرمجاز، جُرم است.

سردار رضایی تاکید کرد: افرادی که سلاح غیرمجاز دارند می‌توانند آن را به کلانتری ها، پاسگاه‌ها و همه مراجع انتظامی در سراسر کشور تحویل دهند و حتماً مشمول تخفیف خواهند شد.

وی ادامه داد:، اما هشدار می‌دهم، فردی که سلاح غیرمجاز دارد، ما برنامه‌ای جدی پیش بینی کردیم برای جمع آوری. هرگونه سلاح غیرمجاز، هرجا که باشد، دنبال خواهیم کرد.

سردار رضایی افزود: قاچاق، حمل، ساخت و نگهداری سلاح غیرمجاز جُرم است و براساس قانون به شدت با مجرمان مقابله و برخورد خواهیم کرد.

وی همچنین اضافه کرد: همه خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها باید دارای پلاک باشند و پلاک نیز باید خوانا باشد؛ در غیر این صورت، جُرم است.

سردار علی اکبر جاویدان، فرمانده کل مرزبانی کشور نیز گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از یکهزار قبضه سلاح و ۳۰ هزار انواع مهمات غیرمجاز کشف و ضبط کردیم.