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مردم آبادان و خرمشهر با حضور دوباره در میدان خیابان، بر ادامه حمایت از نیروهای مسلح و حفظ وحدت و انسجام ملی تا تحقق اهداف خود تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان و خرمشهر با حضور در میدان خیابان، بار دیگر بر تداوم حضور خود در این اجتماعات مردمی تأکید کردند و اعلام داشتند تا هر زمان که لازم باشد، این میدان را ترک نخواهند کرد.
شرکتکنندگان با اعلام حمایت از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش رزمندگان در دفاع از امنیت و اقتدار کشور قدردانی کرده و بر پشتیبانی همهجانبه خود از آنان تأکید کردند.
حاضران همچنین با اشاره به وحدت و همدلی مردم، حضور مستمر در میدان خیابان را نشانه ایستادگی در برابر دشمنان دانستند و تأکید کردند این حضور تا تحقق اهداف و حفظ امنیت و عزت کشور ادامه خواهد داشت.
شرکتکنندگان در پایان، اطاعت از فرمانهای رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت ملی و استمرار حضور در صحنه را رمز اقتدار و موفقیت کشور عنوان کردند و بر تداوم این مسیر تأکید داشتند.