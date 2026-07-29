به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مردم آبادان و خرمشهر با حضور در میدان خیابان، بار دیگر بر تداوم حضور خود در این اجتماعات مردمی تأکید کردند و اعلام داشتند تا هر زمان که لازم باشد، این میدان را ترک نخواهند کرد.

شرکت‌کنندگان با اعلام حمایت از نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش رزمندگان در دفاع از امنیت و اقتدار کشور قدردانی کرده و بر پشتیبانی همه‌جانبه خود از آنان تأکید کردند.

حاضران همچنین با اشاره به وحدت و همدلی مردم، حضور مستمر در میدان خیابان را نشانه ایستادگی در برابر دشمنان دانستند و تأکید کردند این حضور تا تحقق اهداف و حفظ امنیت و عزت کشور ادامه خواهد داشت.

شرکت‌کنندگان در پایان، اطاعت از فرمان‌های رهبر معظم انقلاب، حفظ وحدت ملی و استمرار حضور در صحنه را رمز اقتدار و موفقیت کشور عنوان کردند و بر تداوم این مسیر تأکید داشتند.