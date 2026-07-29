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رئیس اداره تشخیص و درمان ادارهکل دامپزشکی خوزستان گفت: در جریان بیش از هزار و ۹۰ بازدید نظارتی از مراکز درمانی و داروخانهها، صدها قلم داروی دامپزشکی غیرمجاز و تاریخگذشته را کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرضیه ارجمندنژاد بیان داشت: در راستای اجرای برنامههای نظارتی و با هدف ساماندهی خدمات دارو و درمان دامپزشکی، این بازدیدها از ۲۹۴ مرکز شامل درمانگاهها، مجتمعهای درمانی، بیمارستانها، مراکز واکسیناسیون و داروخانههای دامپزشکی انجام شد.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، نحوه فعالیت مراکز، رعایت ضوابط فنی و بهداشتی، نحوه عرضه دارو و فرآیند ارائه خدمات تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
ارجمندنژاد با اشاره به شناسایی تخلفات دارویی تصریح کرد: در جریان رصد عملکرد این مراکز، ۷۲۴ قلم داروی خارج از شبکه توزیع به ارزش بیش از ۷۶۶ میلیون ریال و ۶۸ قلم داروی تاریخگذشته به ارزش تقریبی ۹۵۸ میلیون ریال شناسایی و ضبط شد.
رئیس اداره تشخیص و درمان دامپزشکی خوزستان به ارجاع ۱۷ پرونده تخلف به مراجع قضایی اشاره کرد و اظها ر داشت: نظارت بر مراکز بخش خصوصی دامپزشکی با هدف صیانت از سرمایه دامی و تضمین سلامت فرآوردههای دامی، با جدیت و به صورت مستمر ادامه دارد.