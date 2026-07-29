به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مرز شلمچه در آستانه اربعین حسینی، بار دیگر میزبان خیل عظیم عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است؛ گذرگاهی که هر سال جلوه‌ای از عشق، ایثار و دلدادگی را به نمایش می‌گذارد.

در میان موج زائران، بانوان حضوری پررنگ و اثرگذار دارند. مادرانی که همراه فرزندان و خانواده‌های خود قدم در این مسیر نورانی گذاشته‌اند و دختران جوانی که با عشق و ارادت به سیدالشهدا(ع)، راهپیمایی اربعین را تجدید میثاق با آرمان‌های عاشورا می‌دانند.

بانوان زائر می‌گویند حضور در این اجتماع عظیم تنها یک سفر زیارتی نیست، بلکه ادامه رسالت حضرت زینب کبری(س) در روایت حقیقت، روشنگری و ایستادگی در برابر ظلم و استکبار است.

آنان با تأکید بر اینکه پیام اربعین، پیام وحدت، مقاومت و وفاداری به مکتب اهل‌بیت(ع) است، حضور گسترده بانوان در این راهپیمایی را نشانه‌ای از نقش‌آفرینی زنان مسلمان در پاسداری از ارزش‌های دینی و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل‌های آینده عنوان کردند.

مرز شلمچه نیز همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران، صحنه خلق حماسه‌ای ماندگار از ایمان، همدلی و عشق به سیدالشهدا(ع) است.