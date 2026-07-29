پخش زنده
امروز: -
آخرین وضعیت ناوگان حمل و نقل و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای تسهیل تردد زائران اربعین در مرز تمرچین بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هماهنگی حملونقل زائران اربعین در مرز تمرچین با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانغربی، مسئول قرارگاه حملونقل مرزی اربعین کشور، مدیرعامل اتحادیه حملونقل مسافری کشور و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
در این نشست آخرین وضعیت ناوگان حملونقل، هماهنگیهای بیندستگاهی، برنامهریزی برای تسهیل جابهجایی زائران و ارتقای خدماترسانی در مرز تمرچین مورد بررسی قرار گرفته و بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی تأکید شد.