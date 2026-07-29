با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، ۱۲۷ موکب در سطح استان لرستان و ۴۱ موکب در خاک عراق و مسیر‌های زائران، آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین هستند.

در این موکب‌ها حدود ۵ هزار نفر به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی هستند و علاوه بر اسکان و پذیرایی از زائران در سه وعده غذایی، خدماتی نظیر خیاطی، کفاشی، ماساژ ، مکانیکی و سایر امور رفاهی در دستور کار این موکب‌ها قرار دارد.