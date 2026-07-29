به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی، مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه، با اشاره به روند افزایشی تردد زائران اربعین حسینی از پایانه مرزی خسروی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۷۶ هزار و ۳۶۸ نفر از زائران از طریق مرز خسروی از کشور خارج شده و ۱۱ هزار و ۶۷۹ نفر نیز از عراق وارد کشور شده‌اند که در مجموع، تردد ۸۸ هزار و ۴۷ نفر در این بازه زمانی به ثبت رسیده است. وی افزود: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون نیز ۲۸۴ هزار و ۲۹۲ نفر از زائران از کشور خارج شده و ۷۲ هزار و ۶۶۱ نفر از طریق پایانه مرزی خسروی وارد ایران شده‌اند که مجموع تردد ثبت‌شده در این مدت به ۳۵۶ هزار و ۹۵۳ نفر رسیده است. سلیمی با تأکید بر آمادگی کامل مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های موجود در حوزه راهداری، حمل‌ونقل و مدیریت پایانه مرزی خسروی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران به‌کار گرفته شده و نیروهای عملیاتی به‌صورت شبانه‌روزی در حال فعالیت هستند. مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش حجم تردد در روزهای آینده، از زائران درخواست می‌شود ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، توصیه‌های ایمنی و راهنمایی عوامل مستقر در مسیرها و پایانه مرزی را رعایت کنند تا سفر اربعین با آرامش، ایمنی و سهولت بیشتری انجام شود. وی یادآور شد: مرکز مدیریت راه‌های استان کرمانشاه نیز به‌صورت ۲۴ ساعته وضعیت محورهای مواصلاتی منتهی به مرز خسروی را پایش کرده و آماده اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به زائران از طریق سامانه ۱۴۱ است.