مروری بر خبرهای ورزشی ۷ مردادماه استان قزوین
خبرهایی از حضور ۱۱ نماینده استان در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا تا دو داور قزوینی در جمع داوران مسابقات کاراته آسیای میانه را در بسته خبر ورزشی بخوانید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قزوین برای نخستین بار روی سکوی کشتی پهلوانی ایستاد ️تیم کشتی پهلوانی نوجوانان استان قزوین با کسب دو مدال نقره و ۵۸ امتیاز، برای نخستین بار عنوان سوم تیمی مسابقات قهرمانی کشور را به دست آورد.
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این دیدار بیست و سوم مرداد در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.
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دو داور قزوینی در جمع داوران مسابقات کاراته آسیای میانه
کامبیز کاکاوند و محمد قموشی، دو داور استان قزوین، در جمع ۱۵ داور ایرانی اعزامی به رقابتهای کاراته آسیای میانه قرار گرفتند.
در این رقابتها که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار میشود، ۱۵ داور ایرانی در بخشهای مردان و بانوان مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده خواهند داشت. حضور کامبیز کاکاوند و محمد قموشی در این رویداد بینالمللی، افتخاری دیگر برای جامعه کاراته استان قزوین و نشاندهنده جایگاه داوری این استان در سطح بینالمللی است.
قزوین با ۱۱ نماینده در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا
استان قزوین با اعزام ۱۱ ورزشکار و مربی در رشتههای مختلف، یکی از استانهای تأثیرگذار کاروان ایران در بازیهای آسیایی ناگویا خواهد بود.
نمایندگان قزوین در این دوره از رقابتها در رشتههای سنگنوردی، کاراته، ژیمناستیک، تکواندو، وزنهبرداری، تیر و کمان، سهگانه و کبدی حضور دارند و با هدف کسب افتخار برای کشورمان به مصاف رقبای آسیایی خواهند رفت.
نمایندگان قزوین در بازیهای آسیایی ناگویا:
◽️سنگنوردی: رضا و میلاد علیپور
◽️کاراته: علیاصغر آسیابی
◽️ژیمناستیک: یلدا حسنشوکتی و رضا خیرخواه
◽️تکواندو: مهران برخورداری
◽️وزنهبرداری: میرمصطفی جوادی
◽️تیر و کمان: اسماعیل عبادی
◽️سهگانه: وحید کشاورز
◽️کبدی: زهرا و فاطمه خدابندهلو و زینب ململی
قزوین در ناگویا تنها تماشاگر نخواهد بود؛ بلکه با حضور این ورزشکاران و مربیان، یکی از بازیگران اصلی رقابتها محسوب میشود و امید میرود نمایندگان استان با کسب مدالهای رنگارنگ، بار دیگر نام قزوین را در سطح آسیا پرآوازه کنند.
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