به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، قزوین برای نخستین بار روی سکوی کشتی پهلوانی ایستاد ️تیم کشتی پهلوانی نوجوانان استان قزوین با کسب دو مدال نقره و ۵۸ امتیاز، برای نخستین بار عنوان سوم تیمی مسابقات قهرمانی کشور را به دست آورد.

صف آرایی شمس آذر مقابل پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر

شمس آذر در هفته نخست این رقابت ها از سرخ پوشان پایتخت پذیرایی می کند.

این دیدار بیست و سوم مرداد در ورزشگاه سردار آزادگان برگزار می شود.

حضور فوتبالیست قزوینی در اردوی تیم ملی نونهالان کشور

با دعوت قنبر پور سرمربی تیم ملی نونهالان فوتبال علی حاجی قربانی نونهال قزوینی به اردوی تیم ملی اضافه شد.

دو داور قزوینی در جمع داوران مسابقات کاراته آسیای میانه

کامبیز کاکاوند و محمد قموشی، دو داور استان قزوین، در جمع ۱۵ داور ایرانی اعزامی به رقابت‌های کاراته آسیای میانه قرار گرفتند.

در این رقابت‌ها که به میزبانی کشور قزاقستان برگزار می‌شود، ۱۵ داور ایرانی در بخش‌های مردان و بانوان مسئولیت قضاوت مسابقات را بر عهده خواهند داشت. حضور کامبیز کاکاوند و محمد قموشی در این رویداد بین‌المللی، افتخاری دیگر برای جامعه کاراته استان قزوین و نشان‌دهنده جایگاه داوری این استان در سطح بین‌المللی است.