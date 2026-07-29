در دیدار سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران با استاندار سیستان و بلوچستان بر ضرورت توسعه همکاری‌های اقتصادی، مرزی، فرهنگی و امنیتی میان دو کشور و تلاش برای رسیدن به سقف مبادلات تجاری ۱۰میلیارد دلار تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان ، منصور بیجار در این دیدار گفت: ظرفیت‌های موجود میان ایران و پاکستان بسیار فراتر از سطح فعلی مبادلات است و باید با رفع موانع، مسیر دستیابی به تجارت ۱۰ میلیارد دلاری هموار شود.

وی با اشاره به پیوند‌های عمیق تاریخی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور اظهار داشت: ایران و پاکستان روابطی عمیق و دوستانه‌ای دارند و مردم دو کشور نسبت به یکدیگر علاقه‌مند هستند؛ سرمایه‌ای ارزشمند که می‌تواند زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای باشد.

استاندار با اشاره به سفر‌های اخیر خود به پاکستان در همراهی با رئیس‌جمهور و وزیر کشور، افزود: در این سفر‌ها مذاکرات و توافقات مهمی با مقامات پاکستانی در حوزه‌های مختلف از جمله توسعه زیرساخت‌های مرزی، حمل‌ونقل، تجارت، امنیت و تسهیل تردد انجام شد.

بیجار با بیان اینکه توافقات بین رییس جمهور ایران و نخست وزیر پاکستان، افزایش حجم تجارت دو کشور تا سقف ۱۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: حجم فعلی مبادلات حدود ۳ میلیارد دلار است که با توجه به بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی، ظرفیت‌های دریایی و موقعیت راهبردی منطقه، متناسب با توانمندی‌های دو کشور نیست.

وی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان می‌تواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند؛ چراکه این استان با برخورداری از مرز‌های میرجاوه، پیشین، ریمدان و کوهک، بندر راهبردی چابهار و قرار گرفتن در مسیر کریدور‌های منطقه‌ای، ظرفیت تبدیل شدن به دروازه توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان را دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان؛ توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل را از الزامات افزایش تجارت دانست و گفت: ایجاد مسیر‌های دریایی میان چابهار و بنادر پاکستان، توسعه ارتباطات هوایی زاهدان با کویته و کراچی، تقویت زیرساخت‌های ریلی، افزایش ساعات کاری مرز‌ها و تسهیل فرآیند‌های گمرکی از جمله موضوعاتی است که باید با همکاری دو طرف دنبال شود.

بیجار با تأکید بر اهمیت امنیت پایدار در مرز‌ها اظهار داشت: امنیت و توسعه اقتصادی دو موضوع به‌هم پیوسته هستند و هرچه معیشت و اقتصاد مردم مناطق مرزی تقویت شود، زمینه فعالیت‌های غیرقانونی کاهش خواهد یافت؛ از این رو ساماندهی روابط تجاری مرزنشینان و توسعه بازارچه‌های مرزی را با جدیت پیگیری می‌کنیم.

وی همچنین از توافق برای ایجاد سازوکار ارتباط مستقیم میان سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان پاکستان خبر داد و گفت: در دیدار با نخست‌وزیر پاکستان، موضوع تقویت ارتباطات استانی مطرح شد و مقرر شد نمایندگان دو طرف در حوزه‌های اقتصادی و امنیتی معرفی شوند تا مسائل مرزی با سرعت بیشتری بررسی و حل‌وفصل شود.

استاندار با اشاره به سیاست دولت چهاردهم در زمینه تفویض اختیار به استان‌ها خاطرنشان کرد: رویکرد جدید حکمرانی، استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای توسعه روابط منطقه‌ای است و سیستان و بلوچستان آمادگی دارد نقش فعال‌تری در تعاملات اقتصادی و بین‌المللی ایفا کند.

بیجار با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی مشترک دو کشور گفت: توسعه همکاری‌های علمی و دانشگاهی از دیگر محور‌های مورد توجه است و توافق برای اعطای بورسیه به ۱۰۰ دانشجوی پاکستانی در دانشگاه‌های استان، گامی در مسیر تقویت پیوند‌های فرهنگی میان دو ملت خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: ما مصمم هستیم که موانع موجود در مسیر توسعه روابط با پاکستان را برطرف نماییم که از این جهت فعال شدن کمیته‌های مشترک مرزی، تجاری و امنیتی می‌تواند سرعت تحقق اهداف مشترک دو کشور را افزایش دهد.

سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در ایران نیز با تأکید بر روابط تاریخی و برادرانه دو کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری را ضرورتی مشترک دانست و از آمادگی پاکستان برای تقویت همکاری‌های مرزی، تسهیل تجارت، توسعه روابط دانشگاهی و افزایش حضور سرمایه‌گذاران پاکستانی در منطقه آزاد چابهار خبر داد.