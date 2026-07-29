خرید طلا و ارز با برداشت وجه از حساب دیگران؛
هشدار پلیس فتا به طلافروشان و صرافیها مبنی بر احراز هویت مشتری
رئیس پلیس فتا استان مرکزی با هشدار به طلافروشان و صرافیها، از آنان خواست احراز هویت مشتری را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس فتا استان مرکزی از شناسایی و دستگیری یک زن و مرد خبر داد که با استفاده از وجوه حاصل از برداشتهای غیرمجاز اینترنتی، اقدام به خرید طلا و ارز میکردند و از اصناف خواست احراز هویت مشتریان را در تمامی معاملات با دقت انجام دهند.
سرهنگ فرهاد شاطری گفت: متهمان با دریافت وجوه حاصل از برداشتهای غیرمجاز از حساب شهروندان، با مراجعه به طلافروشیها و صرافیها اقدام به خرید میکردند.
او با تأکید بر ضرورت احراز هویت مشتریان افزود: طلافروشان، صرافیها و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال و ارزهای رایج باید پیش از انجام هر معامله، هویت خریداران را بررسی و تصاویر آنان را نیز از طریق دوربینهای مداربسته ثبت کنند تا از وقوع جرایم مشابه جلوگیری شود.