رئیس پلیس فتا استان مرکزی با هشدار به طلافروشان و صرافی‌ها، از آنان خواست احراز هویت مشتری را جدی بگیرند.

هشدار پلیس فتا به طلافروشان و صرافی‌ها مبنی بر احراز هویت مشتری

هشدار پلیس فتا به طلافروشان و صرافی‌ها مبنی بر احراز هویت مشتری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس پلیس فتا استان مرکزی از شناسایی و دستگیری یک زن و مرد خبر داد که با استفاده از وجوه حاصل از برداشت‌های غیرمجاز اینترنتی، اقدام به خرید طلا و ارز می‌کردند و از اصناف خواست احراز هویت مشتریان را در تمامی معاملات با دقت انجام دهند.

سرهنگ فرهاد شاطری گفت: متهمان با دریافت وجوه حاصل از برداشت‌های غیرمجاز از حساب شهروندان، با مراجعه به طلافروشی‌ها و صرافی‌ها اقدام به خرید می‌کردند.