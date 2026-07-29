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اتاق بازرگانی تهران و معاونت راهبردی و امور مجلس ریاستجمهوری با امضای یک توافقنامه همکاری، اجرای طرح مشترک «طرح تمرکززدایی تجارت ایران از بنادر جنوبی و بازتوزیع آن در بنادر شمالی و مرزهای زمینی» را آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بر اساس این توافق، دو طرف با هدف افزایش تابآوری تجارت خارجی کشور، ظرفیتهای بنادر شمالی و مرزهای زمینی، چالشهای زیرساختی، لجستیکی، گمرکی و مقرراتی را بررسی کرده و نقشه راه و برنامه عملیاتی توسعه کریدورهای تجاری جایگزین را تدوین خواهند کرد.
محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران در مراسم امضای این توافقنامه با تأکید بر لزوم همافزایی میان دولت و بخش خصوصی گفت: تصمیمات اقتصادی زمانی اثربخش خواهد بود که سیاستگذاری دولت با تجربه میدانی و توان کارشناسی بخش خصوصی همراه شود. وی افزود توسعه بنادر شمالی و مسیرهای جایگزین، بخشی از راهبرد افزایش تابآوری اقتصادی و تأمین پایدار نیازهای کشور است.
عبدالله خانی قائممقام معاون راهبردی رئیسجمهور نیز با اشاره به تمرکز بخش عمده تجارت کشور در بنادر جنوبی و ضرورت کاهش ریسکهای ناشی از شرایط ژئوپلیتیکی، از اجرای این طرح مطالعاتی در بازه ششماهه خبر داد و گفت: نتایج آن مبنای تصمیمسازی و اقناع دستگاههای اجرایی خواهد بود.
همچنین فریدون وردینژاد دبیرکل اتاق تهران بر ضرورت تقویت تعامل میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: نبود زبان مشترک میان دو بخش، موجب صدور بخشنامههای متعدد و افزایش مشکلات فعالان اقتصادی شده است.
محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس ریاستجمهوری نیز اعلام کرد: این معاونت با هدایت راهبردی طرح، تسهیل ارتباط با دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از نتایج مطالعات در فرآیندهای سیاستگذاری، از اجرای این طرح حمایت خواهد کرد.
این طرح با هدف تنوعبخشی به مسیرهای تجارت خارجی، توسعه کریدورهای جایگزین و تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اجرا میشود.