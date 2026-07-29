فرزندان دیار میراز در تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت همه جانبه از نیرو‌های مسلح کشور همچنان پر صلابت و استوار در میدان عمل هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مردم رشت همچون شب‌های گذشته با حضوری آگاهانه و استوار در میدان دفاع از میهن بار دیگر وفاداری، تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت همه جانبه از نیرو‌های مسلح کشور را به نمایش گذاشتند.

این حضور پرصلابت جلوه‌ای از وحدت، بصیرت و غیرت مردمی است که در دفاع از عزت، امنیت و استقلال ایران اسلامی لحظه‌ای درنگ نخواهند کرد و همواره پشتیبان و مدافعان وطن هستند.