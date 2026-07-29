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رئیس جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقرهای سازمان حشد الشعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن دهها نفر از نیروهای آن شد را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقرهای سازمان حشد الشعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن دهها نفر از نیروهای آن شد را محکوم و تقبیح کرد.
وی از نهادهای دولتی و امنیتی ذیربط خواستار پیگیری این تعرض و اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین عدم تکرار این چنین تعرضاتی شد که آسیب به حاکمیت و امنیت عراق میزند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق بار دیگر بر مخالفت خود با استفاده از اراضی عراق برای هرگونه تعرض یا تهدید علیه کشورهای همجوار تاکید کرد.