رئیس جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقر‌های سازمان حشد الشعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نیرو‌های آن شد را محکوم کرد.

حکیم: حمله به مقر‌های حشد الشعبی، امنیت و حاکمیت عراق را هدف قرار داد

حکیم: حمله به مقر‌های حشد الشعبی، امنیت و حاکمیت عراق را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عمار حکیم رئیس جریان حکمت ملی عراق حمله به شماری از مقر‌های سازمان حشد الشعبی در چند استان عراق که منجر به شهادت و مجروح شدن ده‌ها نفر از نیرو‌های آن شد را محکوم و تقبیح کرد.

وی از نهاد‌های دولتی و امنیتی ذی‌ربط خواستار پیگیری این تعرض و اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین عدم تکرار این چنین تعرضاتی شد که آسیب به حاکمیت و امنیت عراق می‌زند.

رئیس جریان حکمت ملی عراق بار دیگر بر مخالفت خود با استفاده از اراضی عراق برای هرگونه تعرض یا تهدید علیه کشور‌های همجوار تاکید کرد.