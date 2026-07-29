هشت هزار و ۶۷۲ زائر استان مرکزی توسط ۳۱۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی به مقصد پایانه‌های مرزی غرب کشور انتقال یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی از جابه‌جایی هشت هزار و ۶۷۲ زائر استان توسط ۳۱۵ دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی به مقصد پایانه‌های مرزی غرب کشور از ۲۵ تیر تا هفتم مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

روح‌اله محسن‌زاده گفت: از ابتدای طرح اربعین (۲۵ تیر) تا هفتم مرداد، به همت رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل مسافری، هشت هزار و ۶۷۲ زائر در قالب ۳۱۵ سفر از مبدأ استان مرکزی به مرز‌ها و استان‌های غربی کشور جابه‌جا شده است.

به گفته محسن‌زاده از شروع طرح اربعین تاکنون، مقصد هفت هزار و ۷۵۸ نفر از زائران مرز مهران بوده که شامل ۸۹.۵ درصد از مجموع زوار می‌باشد. مرز خسروی نیز بعد از مرز مهران با سهم پنج درصدی دومین مرز انتخابی زائران استان مرکزی به شمار می‌رود.

محسن‌زاده افزود: با تمهیدات اندیشیده شده ناوگان حمل و نقل عمومی برای جابه‌جایی زائران در ساعات مختلف روز در پایانه‌های مسافربری پیش‌بینی شده و قابلیت پیش‌فروش و رزرو بلیت‌ها از طریق سامانه سپاس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به آدرس sepas.rmto.ir در دسترس عموم قرار دارد.