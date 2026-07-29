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امروز صنعت نوغانداری و تولید پیله ابریشم، ظرفیتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد روستایی و توسعه صنایع وابسته به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، ابریشم؛ نامی که قرنهاست با تجارت، هنر و ثروت گره خورده است.
راهی که روزگاری شرق و غرب را به هم پیوند میداد، با نام همین کالای ارزشمند، "جاده ابریشم" شهرت یافت؛ مسیری که نقش مهمی در تبادل اقتصادی و فرهنگی جهان ایفا کرد. ایران نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی و سابقه تاریخی خود، یکی از حلقههای مهم این مسیر بوده و استان گیلان، از دیرباز بهعنوان قطب اصلی پرورش کرم ابریشم و تولید پیله ابریشم در کشور شناخته میشود.
امروز هم صنعت نوغانداری و تولید پیله ابریشم، ظرفیتی ارزشمند برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصاد روستایی و توسعه صنایع وابسته به شمار میرود.
بازار این محصول وجود دارد و تقاضای آن همچنان پابرجاست، اما فعالان این حوزه میگویند توان تولید، پاسخگوی نیاز بازار نیست. موضوعی که نشان میدهد با حمایت از تولیدکنندگان، توسعه باغهای توت و تقویت زنجیره تولید، میتوان جایگاه تاریخی ایران و بهویژه گیلان را در صنعت ابریشم، بیش از پیش احیا کرد.
هاشمی در مستند تحقیقی پیله ابریشم از ابتدا پرورش کرم ابریشم تا انتهای این صنعت پرسود را بررسی کرده است .