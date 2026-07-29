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تیم نونهالان بسکتبال مهاباد با نمایش قدرتمند خود در مسابقات قهرمانی استان آذربایجان غربی، بار دیگر نشان داد که پایتخت بسکتبال منطقه است. این تیم با کسب مقام اول برای سومین سال متوالی، علاوه بر کسب مدال قهرمانی، سه بازیکن برتر مسابقات را نیز از میان خود به سطح استان معرفی کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مسابقات قهرمانی نونهالان بسکتبال استان آذربایجان غربی که از روز سهشنبه تا جمعه گذشته در سالن شهید رجایی ارومیه با حضور ۹ تیم برگزار شد، با درخشش خیرهکننده نونهالان مهاباد همراه بود. این تیم که با تمرینات مداوم و برنامهریزی دقیق به میدان رفت، توانست با غلبه بر رقبای قدرتمند خود، جایگاه نخست را از آن خود کند.
در کنار موفقیت تیمی، مهاباد شاهد درخشش فردی ورزشکاران خود نیز بود؛ بهطوری که سه نفر از بسکتبالیستهای نونهال این شهر توانستند در رقابتهای استانی، عنوان بازیکن برتر را از آن خود کنند که نشاندهنده عمق استعدادهای پایه در این شهرستان است.
نادر اللهوصی، سرمربی تیم نونهالان مهاباد، ضمن تجلیل از تلاشهای بازیکنان، بر اهمیت تداوم این مسیر تأکید کرد. با این حال، این موفقیتها نیازمند حمایتهای مستمر و پشتیبانی همهجانبه از سوی مسئولان و حامیان ورزشی است تا این استعدادها بتوانند مسیر حرفهای خود را طی کنند.
در همین زمینه، رحیم تیموری، رئیس اداره ورزش و جوانان مهاباد، نیز با اشاره به این موفقیت، بر نقش حمایتهای اقتصادی و معنوی برای حفظ این سطح از کیفیت تأکید کرد.
موفقیتهای بسکتبال مهاباد به همین جا ختم نمیشود؛ تیم نوجوانان این رشته نیز خود را برای مرحله نهایی لیگ نوجوانان استان آماده کردهاند و قرار است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته آینده به مصاف حریفان خود بروند.