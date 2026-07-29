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گفتمان؛ تریبون مطالبهگری صداوسیمای مرکز کردستان برنامهای که مدیران را در برابر پرسشهای مردم مینشاند، تازهترین قسمت این برنامه، به یکی از جدیترین دغدغههای این روزهای شهروندان؛ معضل سگهای بلاصاحب و ضرورت پاسخگویی دستگاههای مسئول اختصاص داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مطالبهگری، زمانی اثرگذار است که مسئولان، پاسخگوی مردم باشند.
به همین دلیل، برنامه گفتمان از آنتن صداوسیمای مرکز کردستان، مدیران را روبهروی مطالبات مردم نشانده برنامهای که بهجای روایت صرف مشکلات، پاسخ میخواهد و عملکرد مسئولان را به قضاوت افکار عمومی میسپارد.
تازهترین برنامه گفتمان، به یکی از تلخترین دغدغههای این روزهای سنندج پرداخته حمله سگهای بلاصاحب؛ حوادثی که تنها در چند روز، جان یک کودک سهساله را گرفت و دو کودک شش و هشت ساله را راهی بیمارستان کرد.
شهردار سنندج با اشاره به جهانی بودن این چالش، گفت مدیریت سگهای بلاصاحب، مسئولیتی مشترک میان بیش از ده دستگاه اجرایی است.
او از همکارینکردن برخی دستگاهها، خلأهای اجرایی و ناتمام ماندن چرخه مدیریت این معضل انتقاد کرد.
مدیران دامپزشکی، محیطزیست و شورای ناظر شهرداری نیز، هر کدام از وظایف قانونی دستگاههای خود در این حوزه گفتند. اما پرسش مردم، همچنان بیپاسخ مانده است.
اگر مسئولیتها مشخصه پس چرا همچنان امنیت شهروندان قربانی کمکاریهاست؟ امنیت مردم، مسئولیت مشترک همه دستگاههای متولی است؛ مسئولیتی که تعلل در آن، میتواند بهای سنگینی داشته باشد. گفتمان این مطالبه را از قاب رسانه ملی به گوش مسئولان رساند.
اکنون نوبت عمل است؛ چرا که مردم، بیش از شنیدن وعدهها، چشمانتظار پایان یافتن جولان سگهای بلاصاحب در معابر شهری هستند.