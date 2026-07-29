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وضعیت فاضلاب در مناطقی از شیراز به مرحلهای رسیده است که سلامت شهروندان را مستقیماً هدف قرار داده است. جریان باز و کنترلنشده فاضلاب که به سمت حاشیه شرق شهر و حوالی دریاچه مهارلو سرازیر میشود، اکنون به اصلیترین منبع آبی برای برخی مزارع غیرقانونی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، وضعیت فاضلاب در مناطقی از شیراز به مرحلهای رسیده است که سلامت شهروندان را مستقیماً هدف قرار داده است. جریان باز و کنترلنشده فاضلاب که به سمت حاشیه شرق شهر و حوالی دریاچه مهارلو سرازیر میشود، اکنون به اصلیترین منبع آبی برای برخی مزارع غیرقانونی تبدیل شده است.
تجارت با بیماری ؛ آبیاری مزارع با فاضلاب خام
بر اساس مشاهدات میدانی، سودجویانی که به دنبال کاهش هزینههای آبیاری هستند، از این فاضلاب خام برای آبیاری محصولات کشاورزی استفاده میکنند. این اقدام که از منظر قانونی و بهداشتی یک جرم محسوب میشود، زنجیرهای از مخاطرات را برای مصرفکنندگان محصولات کشاورزی و ساکنان منطقه ایجاد کرده است. استفاده از این آب آلوده، نه تنها کیفیت خاک و محصولات را تخریب میکند، بلکه احتمال ورود مکرر عوامل بیماریزا به چرخه غذایی را به شدت افزایش داده است.
معضل سالهای طولانی در شرق شیراز
ساکنان مناطق حاشیهای شرق شیراز، از سالها پیش با مشکل گذرگاههای روباز فاضلاب روبهرو هستند. برای این شهروندان، فاضلاب تنها یک موضوع محیطزیستی نیست، بلکه کابوسی همیشگی از بوی تعفن خفقانآور و تهدید مداوم بیماریهای پوستی، تنفسی و گوارشی است. با وجود گذشت سالها، به نظر میرسد این معضل بحرانی همچنان بدون راهکار قطعی باقی مانده و به جای رفع شدن، ابعاد جدیدی از تخلفات انسانی به خود گرفته است.
در انتظار پاسخ مسئولان
در حالی که فاضلاب خروجی شیراز تهدیدی برای اکوسیستم منطقه و دریاچه مهارلو محسوب میشود، پرسش اصلی این است که چرا نظارت بر مزارع اطراف شهر در برابر استفاده از آبهای آلوده ضعیف است؟ شهروندان شیراز و ساکنان مناطق آسیبدیده، اکنون خواستار مداخله فوری نهادهای نظارتی، سازمان محیطزیست و شهرداری برای توقف این تجارت مرگبار و پاکسازی مسیرهای فاضلاب هستند.