رئیس مرکز اورژانس البرز گفت: حادثه سقوط یک دستگاه بالابر در استخر میلاد موجب مصدومیت سه نفر شد که یکی از مصدومان در اتاق عمل به علت شدت جراحت جان باخت.

جزئیات حادثه سقوط بالابر در کرج با یک‌فوتی و دو‌مصدوم

جزئیات حادثه سقوط بالابر در کرج با یک‌فوتی و دو‌مصدوم

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس مرکز اورژانس البرز گفت: حادثه سقوط یک دستگاه بالابر در استخر میلاد موجب مصدومیت سه نفر شد.

کارشناسان اورژانس به محل اعزام شدند و ۳ خانم مصدوم را به بیمارستان شهید مدنی منتقل کردند.

وضعیت وخیم یکی از مصدومان باعث شد فورا به اتاق عمل منتقل شود و دو نفر دیگر نیز در بیمارستان بستری هستند که متاسفانه به علت شدت جراحت یکی از مصدومان در اتاق عمل جان باخت.