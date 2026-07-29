به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، خبر‌هایی از مناطق مختلف گیلان در بسته اخبار ۷ مرداد ۱۴۰۵ جای گرفته است.

راه اندازی سامانه پاسخگو «ندای مهر» در آموزش و پرورش گیلان

اداره کل آموزش و پرورش گیلان اعلام کرد: این سامانه با هدف تسهیل پاسخگویی به سوالات فرهنگیان، دانش آموزان و خانواده‌های آن‌ها راه‌اندازی شده و فرهنگیان، دانش‌آموزان، اولیا و دیگر مخاطبان می‌توانند سؤالات خود را از طریق لینک: https://shad.ir/RVBT ۱۴۰۵ ثبت و مطرح کنند.

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گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی در روستای چسلی ماسال

حجت الاسلام والمسلمین بهرام آزموده امام جمعه موقت ماسال در این مراسم گفت: حضور گسترده مردم در آیین بدرقه آقای شهید ایران نمایش وحدت، انسجام، اراده ملی و تجدید بیعت ملت با آرمان‌های انقلاب و ولایت بود.

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پدر شهید احمدی قاسم آبادی به فرزندش شهیدش پیوست

حاج مرتضی احمدی قاسم آبادی، پدر شهید والامقام هادی احمدی قاسم آبادی دارفانی را وداع گفت، پیکر این پدر شهید در جوار فرزند شهیدش در قاسم آباد چابکسر به خاک سپرده شد.

شهید هادی احمدی قاسم آباد سفلی سال ۱۳۶۴ در درگیری با منافقین در کردستان به درجه رفیع شهادت رسید.

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پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در صومعه سرا

فرماندار صومعه‌سرا در همایش تجلیل از کارآفرینان برتر این شهرستان با تاکید برضرورت پیوند مهارت وآموزش و ارتقای توانمند سازی نیروی کار گفت: از سال گذشته تاکنون برای ایجاد اشتغال پایدار ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات به هزار نفر از افراد دارای آموزش‌های مهارتی و مددجویان کمیته امداد امام و بهزیستی در این شهرستان پرداخت شده است.

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ساماندهی سگ‌های ولگرد در بندر کیاشهر

شهرداری بندر کیاشهرگفت: با توجه به دغدغه‌های شهروندان مبنی بر حضور سگ‌های ولگرد در سطح شهرو در راستای امنیت و حقوق شهروندان شهرداری و شورای اسلامی شهر تصمیم گرفتند طرح ساماندهی سگ‌های ولگرد را اجرا کنند که این طرح با حمایت‌های دستگاه قضا و همکاری درمانگاه‌های دامپزشکی اجرا می‌شود و سگ‌ها پس از جمع‌آوری مورد اقدامات بهداشتی قرار می‌گیرند.