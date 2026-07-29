با افزایش دما و گرم شدن هوا در روزهای اخیر، فشار بر شبکه برق کشور به شدت افزایش یافته است. کارشناسان تأکید می‌کنند که رعایت الگوی مصرف توسط مشترکین، حیاتی‌ترین عامل برای حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از اعمال خاموشی‌های اضطراری در فصل تابستان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در حالی که بسیاری از مردم از گرمای شدید هوا گلایه دارند، متخصصان بر این نکته تأکید می‌کنند که مدیریت مصرف تنها یک توصیه نیست، بلکه یک ضرورت است. اصلاح الگوی مصرف نه تنها به پایداری شبکه برق کمک می‌کند تا از قطعی‌های ناگهانی جلوگیری شود، بلکه با کاهش مصرف غیرضروری، هزینه‌های پرداخت برق را نیز برای خود مشترکین به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخشی از مشترکین آگاه، از اهمیت این موضوع باخبرند و معتقدند برای حفظ امنیت انرژی کشور در این روزهای پرفشار، چاره‌ای جز مدیریت هوشمندانه مصرف وجود ندارد. همسویی مردم با سیاست‌های مدیریت مصرف، بزرگترین حمایت از شبکه تولید انرژی کشور در دوران اوج مصرف خواهد بود.