معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در طرح طرح کارآفن، محصولات خود را تولید کرده و با عرضه در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها، وارد بازار فروش شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان در طرح طرح کارآفن، محصولات خود را تولید کرده و با عرضه در نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌ها، وارد بازار فروش شدند.

محمدکاظم شمس افزود: «در چهار ماهه نخست امسال ، ۱۵ هزار نفر در فارس آموزش‌های مهارتی را پشت سر گذاشته‌اند که از این میان، ۶ هزار نفر در دوره‌های تخصصی کارآفرینی و تولیدمحور شرکت کرده اند.»