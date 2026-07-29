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معاون اداره کل آموزش فنی و حرفهای فارس اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد از شرکتکنندگان در طرح طرح کارآفن، محصولات خود را تولید کرده و با عرضه در نمایشگاهها و فروشگاهها، وارد بازار فروش شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون اداره کل آموزش فنی و حرفهای فارس اعلام کرد: حدود ۷۰ درصد از شرکتکنندگان در طرح طرح کارآفن، محصولات خود را تولید کرده و با عرضه در نمایشگاهها و فروشگاهها، وارد بازار فروش شدند.
محمدکاظم شمس افزود: «در چهار ماهه نخست امسال ، ۱۵ هزار نفر در فارس آموزشهای مهارتی را پشت سر گذاشتهاند که از این میان، ۶ هزار نفر در دورههای تخصصی کارآفرینی و تولیدمحور شرکت کرده اند.»