زائران حاضر در مسیر طریق‌الحسین با محکوم کردن حمله اخیر آمریکا و هم‌پیمانانش به مناطقی از عراق، بر وحدت ملت‌های ایران و عراق و استمرار راه مقاومت تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زائران حاضر در مسیر طریق‌الحسین، حمله اخیر آمریکا و هم‌پیمانانش به مناطقی از عراق را اقدامی تجاوزکارانه و نقض حاکمیت این کشور دانستند و آن را به‌شدت محکوم کردند.

زائران با بیان اینکه این اقدامات خللی در اراده ملت‌های ایران و عراق ایجاد نخواهد کرد، بر حفظ وحدت، همبستگی و پشتیبانی از آرمان‌های مقاومت تأکید کردند.

آنان همچنین با سردادن شعارهایی در حمایت از وحدت دو ملت، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و تجاوزات و ادامه مسیر اربعین به‌عنوان نماد همدلی، مقاومت و اتحاد امت اسلامی تأکید کردند.