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زائران حاضر در مسیر طریقالحسین با محکوم کردن حمله اخیر آمریکا و همپیمانانش به مناطقی از عراق، بر وحدت ملتهای ایران و عراق و استمرار راه مقاومت تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، زائران حاضر در مسیر طریقالحسین، حمله اخیر آمریکا و همپیمانانش به مناطقی از عراق را اقدامی تجاوزکارانه و نقض حاکمیت این کشور دانستند و آن را بهشدت محکوم کردند.
زائران با بیان اینکه این اقدامات خللی در اراده ملتهای ایران و عراق ایجاد نخواهد کرد، بر حفظ وحدت، همبستگی و پشتیبانی از آرمانهای مقاومت تأکید کردند.
آنان همچنین با سردادن شعارهایی در حمایت از وحدت دو ملت، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و تجاوزات و ادامه مسیر اربعین بهعنوان نماد همدلی، مقاومت و اتحاد امت اسلامی تأکید کردند.