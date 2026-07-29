به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، جلسه شورای ترافیک شهرستان رشت با حضور اعضای شورا در محل ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان رشت برگزار شد و در این نشست، آخرین وضعیت تصادفات، اقدامات انجام‌شده در سال‌های گذشته، روند اجرای مصوبات پیشین، پیگیری رفع نقاط حادثه‌خیز و برنامه‌های حوزه ارتقای ایمنی تردد مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس پلیس راهور گیلان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی گفت: افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تشدید نظارت‌های ترافیکی، برخورد با تخلفات حادثه‌ساز و توسعه فرهنگ ترافیک از مهم‌ترین راهکار‌های کاهش سوانح رانندگی و حفظ جان شهروندان است.

سرهنگ فتح‌اله نصیریان افزود: جلسات شورای ترافیک به‌صورت مستمر برگزار می‌شود و مصوبات آن با جدیت پیگیری خواهد شد تا با اجرای راهکار‌های مؤثر، شاهد ارتقای یمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی در شهرستان رشت باشیم.