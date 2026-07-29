تردد ایمن زائران اربعین در محورهای لرستان
رئیس پلیس راه استان لرستان با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد تردد زائران از محورهای ارتباطی استان انجام میشود افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ حادثه ترافیکی برای زائران اربعین در محورهای استان ثبت نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، رئیس پلیس راه استان لرستان با اشاره به آغاز سفرهای اربعین از ۲۵ تیر، گفت: لرستان بهعنوان یکی از محورهای اصلی تردد زائران، میزبان بخش قابل توجهی از سفرهای اربعین است.
سرهنگ شهرام شادابی چکنی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد تردد زائران از محورهای ارتباطی استان انجام میشود، از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، توجه کامل به جلو و حفظ فاصله طولی، سفری ایمن را رقم بزنند.
وی همچنین از زائران خواست در صورت احساس خستگی یا خوابآلودگی، در محلهای پیشبینیشده توقف و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.
رئیس پلیس راه لرستان افزود: خوشبختانه تاکنون هیچ حادثه ترافیکی برای زائران اربعین در محورهای استان ثبت نشده است.