برای ۳ گروه از متقاضیان؛
آغاز ثبت نام فروش فوری و فوق العاده محصولات ایرانخودرو
چهاردهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو براساس اولویتبندی ویژه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و دارندگان خودروهای فرسوده از ساعت ۱۹ امروز آغاز شده است و تا جمعه ۹ مرداد ادامه دارد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما
؛ چهاردهمین مرحله ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو از ساعت ۱۹ امروز، چهارشنبه هفتم مرداد، برای متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده آغاز شد.
در این مرحله، متقاضیان میتوانند درخواست خرید خود را در قالب طرحهای فروش فوری ۳۰ روزه و فروش فوقالعاده ۹۰ روزه ثبت کنند.
بر اساس اعلام ایرانخودرو
، در این دوره ثبتنام، نیازی به مسدودسازی حساب بانکی یا واریز وجه نیست.
در این طرح، خودروهای پژو ۲۰۷ با موتور TU۳، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P هیدرولیک، پژو ۲۰۷ با موتور TU۵P سقف شیشهای، پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلز و سقف شیشهای، تارا دستی V1P، دنا اتوماتیک آپشنال، دنا پلاس با گیربکس ۶ سرعته مجهز به رینگ آلومینیومی و فولادی، رانا پلاس، سورن XU7P و سورن EF7 دوگانه سوز عرضه شده است.
ثبت درخواست در سامانه فروش اینترنتی ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.ir
تا ساعت ۲۴ روز جمعه نهم مرداد ادامه دارد.
گفتنی است؛ اطلاعرسانی درباره زمان برگزاری مراسم اولویتبندی با حضور مراجع نظارتی پس از پایان مهلت ثبت درخواست خرید از طریق وبسایت ikcopress.ir
انجام میشود و نتایج نهایی نیز از طریق سامانه فروش ایرانخودرو به نشانی esale.ikco.ir در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.