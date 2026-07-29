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در نشست بررسی پیشرفت طرح اصلاح الگوی کشت در مهاباد، مسئولان کشاورزی با اعلام تحقق بیش از ۸۰ درصدی برنامههای ابلاغی، این شهرستان را از مناطق پیشرو استان معرفی کردند. این موفقیت که در گرو همسویی کشاورزان و حمایتهای اقتصادی بوده، گامی حیاتی در جهت مدیریت منابع آب و پایداری تولید در منطقه محسوب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اجرای طرح اصلاح الگوی کشت، فراتر از تغییر نوع محصول، به عنوان نقشهای برای هماهنگی تولید با ظرفیت منابع طبیعی و نیازهای بازار شناخته میشود. طبق اظهارات کارشناسان، هدف نهایی این برنامه نه تنها افزایش تولید، بلکه مدیریت هوشمندانه مصرف آب و حفظ منابع طبیعی از طریق افزایش عملکرد در واحد سطح است.
اسماعیل علیزاده، ناظر الگوی کشت آذربایجانغربی، با تأکید بر نقش حیاتی آموزش، خاطرنشان کرد: انتقال یافتههای علمی و ترویج دانش کشاورزی، بخشی جداییناپذیر از این مسیر است. وی افزود قرار است با تولید محتوای علمی و حتی بهرهگیری از برنامههای رادیویی به زبان کردی، سطح آگاهی کشاورزان بیش از پیش ارتقا یابد.
بایزید حسنپور، مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، در این نشست با اشاره به پیشرفت چشمگیر طرح، اعلام کرد که تاکنون بیش از ۸۰ درصد برنامههای تعیینشده در اراضی دیم و آبی شهرستان با مشارکت فعال کشاورزان اجرا شده است.
وی با اشاره به عوامل متغیر در موفقیت طرح، بر نقش کلیدی مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: «موفقیت پایدار این طرح، در گرو همسویی برنامههای اجرایی با معیشت و منافع اقتصادی بهرهبرداران است.
در نهایت، با همکاری مراکز تحقیقاتی و سازمان جهاد کشاورزی استان، برنامههای آموزشی و نشستهای ترویجی برای تکمیل این طرح ادامه خواهد داشت.
هدف نهایی، دستیابی به امنیت غذایی، افزایش بهرهوری و پایداری تولید از طریق سیاستگذاریهای منسجم و حمایتهای اقتصادی از کشاورزان است.