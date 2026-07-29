در نشست راهبردی انجمن کتابخانه‌های عمومی استان فارس اعلام شد: قرار است تا پایان امسال با تخصیص اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان، ۱۳ کتابخانه جدید در نقاط مختلف استان فارس به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در نشست راهبردی انجمن کتابخانه‌های عمومی استان فارس، از برنامه‌ای گسترده برای توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای در سراسر استان خبر داده شد.

قرار است با تخصیص اعتباری افزون بر ۱۰۰ میلیارد تومان، تا پایان امسال ، ۱۳ کتابخانه جدید در نقاط مختلف استان فارس به بهره‌برداری برسد.

این نشست راهبردی با ریاست استاندار فارس و از طریق ارتباظط تصویری با خانم آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برگزار شد. در این جلسه، بر ضرورت تسریع در پروژه‌های فرهنگی و رفع موانع زیرساختی تأکید ویژه‌ای صورت گرفت.

اولویت با کتابخانه مرکزی شیراز

استاندار فارس با اشاره به پیشگامی استان فارس در تعداد طرح های کتابخانه‌ای کشور، از ضرورت تمرکز بر تکمیل زیرساخت‌ها سخن گفت. وی در این راستا، معاون عمرانی استانداری را مکلف کرد با تسریع در فرآیند‌های اجرایی، مسیر افتتاح ۱۳ مرکز جدید را هموار کند.

همچنین، استاندار فارس با اعلام اولویت اصلی در طرح‌های توسعه‌ای استان، بر اهمیت ویژه پروژه «کتابخانه مرکزی شیراز» تأکید کرد.

وضعیت موجود کتابخانه‌ها در استان فارس

در ادامه این نشست، فیروزی، مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان فارس، ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود، اعلام کرد که در حال حاضر ۲۷۵ کتابخانه عمومی (شامل مراکز ثابت و سیار) در سراسر استان فعال هستند که مجموعاً ۳۳۲ نقطه خدمتی را پوشش می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌ها تنها بخشی از مسیر است، افزود: «برنامه‌های ترویجی و گسترش نقاط خدمتی با جدیت ادامه دارد تا با بهره‌گیری از اعتبارات جدید، دسترسی مردم به مراکز کتابخانه‌ای در تمامی مناطق و شهرستان‌های استان تسهیل شود.»