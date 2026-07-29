به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش دهیاران پنج شهرستان قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سوادکوه شمالی و سیمرغ در دانشگاه ازاد اسلامی واحد قائم شهر برگزار شد.

به منظور بررسی مشکلات و موانع پیش روی روستا‌ها در حوزه‌های عمرانی، خدماتی و مدیریتی و همچنین پیگیری مطالبات روستاها؛ همایش تخصصی دهیاران پنج شهرستان با حضور ریئس سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور و نمایندگان حوزه انتخابیه و مسولان استانی و شهرستانی در قائم شهر برگزار شد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این همایش از افزایش ۱۰۰ درصدی اعتبارات دهیاری‌های استان مازندران خبر داد. ‎

علیرضا قربانی افزود: علاوه بر سهمیه‌های مصوب، ماشین‌آلات حمل پسماند، راهسازی و تجهیزات خدماتی بیشتری به دهیاری‌های این منطقه اختصاص خواهد یافت تا توان خدمات‌رسانی در روستا‌ها افزایش یابد.

وی گفت: برای اجرای پروژه‌های عمرانی درآمدزا و خرید تجهیزات نیز تسهیلات کم‌بهره با نرخ هشت درصد در اختیار دهیاری‌ها قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور درباره مطالبه امنیت شغلی دهیاران افزود: لایحه استخدامی دهیاران باسابقه و اصلاح وضعیت بیمه و تأمین اجتماعی آنان با همکاری دولت و مجلس به صورت جدی در حال پیگیری است.

اصغریان رستمی مدیرکل دفتر روستایی و شورا‌های استانداری مازندران هم در این همایش از فعالیت بیش از ۲۳۴۰ دهیاری در سطح استان خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این نشست، شناسایی چالش‌ها و موانع توسعه روستا‌ها و بررسی راهکار‌های اجرایی و قانونی برای رفع این مشکلات است.

فرماندار قائم‌شهر نیز گفت: دهیاران در خط مقدم خدمت‌رسانی به روستا‌ها قرار دارند و نقش مهمی در اجرای طرح‌های عمرانی، خدماتی و توسعه متوازن مناطق روستایی ایفا می‌کنند.

قربانی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری این منطقه اظهار داشت: حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد مسافران و زائران، نیازمند نگاه ملی در تخصیص اعتبارات و توسعه زیرساخت‌ها است.

وی تصریح کرد: توسعه و آبادانی روستا‌ها نیازمند همدلی مردم، شورا‌های اسلامی، دهیاران و حمایت مستمر دولت و مسئولان ملی است.

شیرزاد ادهمی و گزارشی از این همایش: