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در آستانه برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان، دومین اجلاسیه شهدای شهرستان دهگلان با حضور مسئولان استانی، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، دهگلان، میزبان دومین اجلاسیه شهدای شهرستان؛ آیینی در امتداد کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان برای پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت.
دراین مراسم خانوادههای معظم شهدا و پیشمرگان مسلمان کُرد، با روایت رشادتهای دیروز، بر ادامه راه شهدا تأکید کردند
سردار رضایی فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان نیز در این اجلاسیه تکریم خانوادههای شهدا را وظیفهای ملی دانست و گفت: کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید با بهرهگیری از همه ظرفیتهای استان، در شأن شهدای والامقام برگزار خواهد شد.
در پایان این اجلاسیه، از کتاب کنگره رونمایی و از خانوادههای شهدای شاخص دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان تجلیل شد.