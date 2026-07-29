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تفاهمنامه همکاری میان اداره کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشکری خوزستان و اداره کل شیلات استان در راستای توسعه گردشگری شیلاتی و بومگردی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، تفاهمنامه همکاری مشترک ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و ادارهکل شیلات خوزستان با هدف توسعه گردشگری شیلاتی، بومگردی و بهرهگیری از جاذبه های گردشگری حوزه آبزیپروری استان به امضای محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان و سید شریف موسوی، مدیرکل شیلات خوزستان رسید.
مدیرکل شیلات خوزستان در آیین امضای این تفاهمنامه با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه شیلات اظهار کرد: موضوع گردشگری در حوزه شیلات تاکنون مورد غفلت قرار گرفته است در حالی که توسعه گردشگری یکی از ارکان مهم اقتصاد دریامحور به شمار میرود و باید از تمامی ظرفیتهای موجود در این بخش به بهترین شکل استفاده کرد.
سیدشریف موسوی افزود: خوزستان با برخورداری از حدود ۲۲۰ کیلومتر نوار ساحلی، رودخانههای متعدد، بنادر و اسکلههای فعال و پتانسیلهای بالقوه آبزیپروری از قابلیتهای قابل توجهی برای توسعه گردشگری شیلاتی برخوردار است؛ همچنین در رودخانههای اصلی استان گونههای مختلف ماهیان بومی رهاسازی میشود و انتظار میرود از این ظرفیتهای ارزشمند در راستای توسعه گردشگری استفاده شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان شوشتر گفت: این شهرستان با برخورداری از ۲ هزار و ۹۹۳ هکتار اراضی آبزیپروری و تولید سالانه بیش از ۲۰ هزار تن آبزیان یکی از شهرستانهای پیشرو و توسعهیافته استان در حوزه تولید آبزیان به شمار میرود و با توجه به پیشینه و ظرفیتهای موجود میتواند به یکی از قطبهای گردشگری و بومگردی استان تبدیل شود.
در ادامه محمد جوروند، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خوزستان با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری با ادارهکل شیلات استان اظهار کرد: بر اساس این تفاهمنامه سلسله ارتباطات و همکاریهای مشترک در حوزه گردشگری، بومگردی و شیلات شکل خواهد گرفت و اقدامات لازم برای توسعه و گسترش این فعالیت مهم در استان انجام میشود.
وی افزود: هدف از این همکاری ایجاد پیوند میان ظرفیتهای گردشگری و شیلاتی و بهرهگیری از توانمندیهای موجود برای رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و تقویت جوامع محلی است.
در ادامه از مجموعه پورافشاری واقع در روستای نورعلی شهرستان شوشتر بازدید شد. این مجموعه با فعالیت در حوزههای باغداری، مرکبات، آبزیپروری، تکثیر آبزیان، کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از ظرفیتهای موجود در زمینه تلفیق فعالیتهای شیلاتی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این مجموعه به عنوان پایلوت در حوزه گردشگری ـ شیلاتی مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است، ایجاد دهکدههای توریستی شیلات، احداث مراکز رفاهی، پذیرایی و اقامتی در مزارع و مجتمعهای آبزیپروری، تسهیل و شتابدهی به فرایند صدور مجوزهای گردشگری ـ کشاورزی در سطح استان، توانمندسازی جوامع محلی، رونقبخشی به اقتصاد روستاهای شیلاتی، ترویج فرهنگ مصرف آبزیان و توسعه بازار محصولات شیلاتی از طریق بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و صنایعدستی بومی از جمله محورهای مهم این تفاهمنامه همکاری عنوان شده است.