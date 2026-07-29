به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت، سهمیه پاییز واحد‌های تولیدی، براساس ۸۰ درصد حداکثر ترخیص سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ثبت‌سفارش‌های تولیدی تعیین شده است.

در اطلاعیه سامانه جامع تجارت آمده است: متعاقبا، ارزش ترخیص‌های ۹۰ درصدی ثبت‌سفارش‌های حوزه سهمیه تولیدی در سال گذشته به این میزان اضافه خواهد شد.

پاسخ درخواست‌های مجوز سهمیه، به صورت خودکار صادر شده و نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان نمی‌باشد.