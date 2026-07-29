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رئیسکل بیمه مرکزی در مراسم تکریم و معارفه معاون اتکایی این نهاد بر استانداردسازی و روانسازی قراردادهای اتکایی و انجام اصلاحات ضروری در فرآیندهای اتکایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای رضایی در این نشست تصریح کرد: تصمیمات در تمامی حوزههای بیمهای باید بهگونهای اتخاذ شود که منافع بیمهگران و بیمهگذاران بهطور توأمان و عادلانه تامین گردد.
وی تدوین پیوستهای مبتنی بر آمار و شاخصهای معین برای تمامی برنامهها و گزارشها را الزامی دانست و افزود: وجود این پیوستهای مصداقی، مسیر را برای ارائه راهکارهای عملیاتی جهت رفع اشکالات و مسائل مختلف هموار میکند.
رئیسکل بیمه مرکزی از مدیران خواست تا با عبور از نگاههای محدود شرکتی و فردی، با رویکردی ملی و کلان به افقهای جدید صنعت بیمه توجه کنند.
وی همچنین توسعه زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فناوری اطلاعات را از مهمترین اولویتهای کاری سازمان برشمرد که باید در اسرع وقت محقق شود.
در بخش دیگری از این مراسم، رئیسکل بیمه مرکزی ضمن قدردانی از زحمات مجید تقیلو، معاون پیشین اتکایی، رضا دباغی را بهعنوان معاون جدید این حوزه معرفی کرد.
معاون سابق اتکایی نیز در این جلسه با اشاره به جایگاه حاکمیتی و نظارتی بیمه مرکزی، عملیاتیکردن وظایف را نیازمند نگاهی مأموریتگرا و مبتنی بر تعهد دانست.
وی با بیان اینکه خدمت با این رویکرد مستلزم هزینهدادن و مسئولیتپذیری است، ثمره این مسیر را شفافیت در عملکردها خواند.
تقیلو افزود: ساختار فعالیتهای معاونت اتکایی روشن، منضبط و مبتنی بر داشبوردهای مدیریتی بوده و اصلاحات ساختاری اخیر در بیمه مرکزی نیز خللی در روند فعالیتهای این معاونت ایجاد نکرده است.
معاون جدید اتکایی بیمه مرکزی، با بیان اینکه ساختار این معاونت به دلیل وظایف و مأموریتهای محوله دارای ویژگیهای منحصربهفردی است، ابراز امیدواری کرد که با همراهی و همکاری مجموعه مدیریتی بیمه مرکزی، گامهای مؤثر و استواری در راستای تحقق اهداف پیشبینیشده برداشته شود.