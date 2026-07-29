حمایت از کسبوکارهای خانگی در دستور کار بهزیستی
تفاهمنامه همکاری بهزیستی و بانک رسالت جهت کارآفرینی و حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، تفاهمنامه همکاری سازمان بهزیستی کشور و بانک قرضالحسنه رسالت امروز با حضور سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور و محمدحسین حسینزاده مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت به امضا رسید.
در این مراسم سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به گستره خدمات این سازمان گفت: امروز سازمان بهزیستی به حدود هشت میلیون نفر خدمات ارائه میدهد و بیش از ۲۰ هزار مرکز و مؤسسه غیردولتی دارای مجوز با این سازمان همکاری دارند که از این تعداد، پنج هزار و ۲۰۰ مرکز به صورت شبانهروزی فعالیت میکنند و حدود ۲۰۰ هزار نفر در آنها نگهداری میشوند. همچنین حدود ۱۲۰ هزار نفر در این مراکز مشغول فعالیت هستند، افرادی که با وجود انجام یکی از سختترین مشاغل حوزه خدمات اجتماعی از پایینترین سطح دریافتی برخوردارند و شایسته حمایت و توجه بیشتری هستند.
وی با اشاره به روند تحول مأموریتهای سازمان بهزیستی گفت: این سازمان در سال ۱۳۵۹ با رویکرد حمایتهای صرف مالی و یاریرسانی مادی شکل گرفت و اکنون ماهانه حدود سه و نیم همت مستمری و کمکهای حمایتی پرداخت میکند. در مدت مسئولیت اینجانب حدود ۱۰۰ هزار نفر به جمع مددجویان سازمان اضافه شدهاند.
رئیس سازمان بهزیستی افزود: رویکرد آینده سازمان عبور از یارانهپردازی صرف و حرکت به سمت توانمندسازی است و بزرگترین فقر، فقر قابلیتهاست و باید با تمرکز بر استعدادها، مهارتها و ظرفیتهای افراد، زمینه خروج آنان از چرخه فقر را فراهم کرد.
هشت چرخش تحولآفرین برای توانمندسازی جامعه هدف
رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به برنامههای تحولی سازمان گفت: در ۱۳ قلمرو مأموریتی، چرخشهای تحولآفرین طراحی شده که یکی از مهمترین آنها حرکت از پرداخت صرف مستمری به سمت آموزش، مهارتآموزی، اشتغال پایدار، تولید و توسعه بازار است. نسل جدید نگاه متفاوتی به اشتغال دارد و بیش از مشاغل بزرگ و سنتی به فعالیتهای خرد، خانگی و انعطافپذیر علاقهمند است و این ضرورت توسعه کارآفرینی اجتماعی و محلهمحور را دوچندان میکند.
طرح سلام و بانک زمان دو گام برای تقویت سرمایه اجتماعی
حسینی با اشاره به اجرای طرحهای اجتماعمحور سازمان بهزیستی گفت: اقداماتی مانند اجرای طرح سلام، توسعه فعالیتهای محلهمحور، راهاندازی بانک زمان و شکلگیری شبکه رهیاران و همیاران فراتر از ارائه خدمات مالی است و در حقیقت به توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش مشارکت مردم و رشد قابلیتهای جامعه هدف منجر میشود.
وی افزود: تاکنون دو هزار و ۷۵۰ محله در قالب طرح سلام تحت پوشش قرار گرفتهاند و برای هر محله نیز تسهیلگر محلی تعیین شده است تا با تشکیل شبکه داوطلبان مسائل و نیازهای محله را شناسایی و با مشارکت مردم و حمایت دولت برای حل آنها اقدام کند.
رئیس سازمان بهزیستی در پایان از آغاز اجرای پایلوت طرح بانک زمان در منطقه ۴ تهران خبر داد و گفت: در صورت موفقیت اجرای آزمایشی این طرح به تدریج در سایر مناطق و استانهای کشور نیز توسعه خواهد یافت.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت در این مراسم با اشاره به مأموریتهای این بانک گفت: همیاری اجتماعی یکی از اصول و قوانین بنیادین نهاد مردمی رسالت است که با مأموریتهای سازمان بهزیستی همخوانی کامل دارد.
محمدحسین حسینزاده افزود: محور دوم فعالیتهای این نهاد، توسعه کارآفرینی اجتماعی و حمایت از کسبوکارهای خرد و خانگی است، الگویی که بر تولید در شهرهای کوچک و روستاها و مصرف در شهرهای بزرگ استوار شده و تحقق آن نیازمند یک نظام مالی مبتنی بر قرضالحسنه است.
وی با بیان اینکه قرضالحسنه، نظام تأمین مالی بخش اجتماعی به شمار میرود، گفت: انجمن حامیان فرهنگ قرضالحسنه و کارآفرینی اجتماعی نیز با هدف تقویت زنجیره تولید کسبوکارهای خرد و خانگی فعالیت میکند تا تولیدات این بخش به شکل مؤثر وارد چرخه مصرف شود.
حسینزاده با اشاره به خدمات بانک رسالت گفت: سال گذشته بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار فقره تسهیلات پرداخت شد که یکی از مهمترین ویژگیهای آن، ارائه کاملاً غیرحضوری خدمات بود.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه رسالت با اشاره به شبکه رهیاران این بانک گفت: در مجموعه رسالت، رهیاران بهزیستی مسئول پیگیری مسائل مددجویان هستند و در هر استان نیز یک دبیر استانی این مسئولیت را بر عهده دارد. اگر مددجویی در هر نقطه از کشور نیازمند دریافت خدمات باشد، رهیار ضمن پیگیری موضوع از منظر بهزیستی، او را به همیاران محلی و ظرفیتهای موجود در شهرستان محل سکونتش متصل میکند.
به گفته حسینزاده، اکنون یکهزار و ۱۰۰ رهیار در سراسر کشور فعالیت میکنند و بیش از ۵۰ هزار هسته کارآفرینی اجتماعی نیز بر اساس الگوی تعالی اجتماعی رسالت مشغول فعالیت هستند. همچنین تمامی این خدمات به صورت غیرحضوری ارائه میشود و در کنار آن، طراحی یک مدل بومی برای توسعه کارآفرینی اجتماعی نیز در دستور کار قرار دارد.