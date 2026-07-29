مدیر کل بنیاد شهید و آمور ایثارگران فارس گفت: در آستانه اربعین حسینی ، ۱۰ خانواده از خانواده های شهدای ناو دنا، جماران، ورزشگاه لامرد و مدرسه میناب از شیراز به کربلای معلی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته مدیر کل بنیاد شهید و آمور ایثارگران فارس در آستانه اربعین حسینی و در راستای سفارشات مقام معظم رهبری، ۱۰ خانواده از خانواده شهدای ناو دنا، جماران، ورزشگاه لامرد و مدرسه میناب از شیراز عازم کربلای معلی شدند.

سردار بیانی افزود: قرار است فردا و پس فردا ، هشتم و نهم مرداد در قالب دو برنامه ملی و بین المللی در کربلا، پیام مظلومیت این شهدا و خانواده‌های آنان که از سراسر ایران در این مراسم حضور دارند، از طریق اقدامات رسانه‌ای به گوش جهانیان رسانده شود.